綠開戰！柯建銘：先提覆議，不過再“釋憲”

柯建銘呼籲，藍白委要支持覆議案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）“行政院會”今天通過《“立法院”職權行使法》、《刑法》部分條文等覆議案，民進黨“立法院”黨團今天強硬表示，所有“違憲”擴權法案，“行政院”一律都會提出覆議，覆議不成功，再提“釋憲”，黨團也一定會提出“釋憲”，“這是絕對的路。”他們也呼籲正面臨罷免潮的藍白“立委”起義來歸，贊成覆議，“你們的逃命線在這裡。”



“立法院”日前三讀修正通過“立法院”職權行使法”、“刑法”等“國會”改革法案，賴清德日前表態支持民進黨“立法院”黨團提“釋憲”，“行政院”移請“立法院”覆議。



根據“憲法”增修條文規定，“立法院”對於“行政院”移請的覆議案，應於送達15天內作成決議，覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上（57人以上）則決議維持原案，“行政院長”應即接受該決議。由於民進黨團人數並未過半，覆議案恐被在野黨否決，維持原修法。



民進黨“立法院”黨團今天召開輿情回應記者會，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席。



柯建銘表示，所有“違憲”擴權法案，“行政院”一律都會提出覆議，覆議不成功，再提“釋憲”，黨團也一定會提出“釋憲”，無論覆議案是否通過，民進黨都要展現維護憲政秩序的態度。



柯建銘強調，民進黨團一定提“釋憲”，一定會這麼做的，和所謂過不過半是另外一回事，憲政態度的維護必須展現出來，我們黨團也一定提“釋憲”，等“總統”公告一定提“釋憲”，這是絕對的路。



柯建銘強調，現在國民黨出現逃命潮，“立委”罷免聲響、人人自危，“你們的逃命線在這裡，趕快起義來歸，贊成覆議，只要6票就過了，看誰要當歷史的英雄。”



他呼籲，藍白“立委”趕快贊成覆議案，一起共同改變歷史，相信歷史的桂冠會給你們。



吳思瑤也說，雖然民進黨衹有51席“立委”，但還有無限多的隱形席次，她相信公民會發揮影響力，對藍白“立委”施加更大壓力，這是會讓他們害怕的力量，民進黨在覆議案處理前，也會窮盡一切努力，讓覆議案達到57席的通過門檻。