“經長”能源政策與卓榮泰唱反調？發言人澄清

“行政院”發言人陳世凱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰在能源政策方面，仍堅持非核家園，另外針對台電虧損也採連續補貼、現金增資的方式避免電價突然暴漲。“經濟部長”郭智輝日前則稱，不排除核電，核二、核三可延役20、30年，且表態不支持補貼台電，引發熱議。“政院”發言人陳世凱6日在記者會上澄清強調，“政院”政策不變，郭智輝是觀察到國際上有核電廠延役的例子，另外也對台電未來經營有期許，並不衝突。



“行政院”6日上午舉行院會，會後召開記者會，與會的有“政務委員”林明昕、“交通部政務次長”伍勝園、“衛生福利部常務次長”周志浩、“政院”發言人陳世凱、“交通部公共運輸及監理司長”林福山、“衛生福利部”國際合作組主任施金水。



媒體問，“政院”連年補貼台電達千億元新台幣，另外也提倡非核家園，但郭智輝似乎都不支持，更認為核二、三廠可延役20、30年，“政院”現在與“經濟部”是否不同調？



陳世凱澄清，郭智輝在“立院”答詢的意見，稱不希望用撥補方式讓台電營運，這是針對未來經營的期許，其實與這次千億的追加預算是沒關係的，這千億預算是為了穩定台灣物價，也請台電在電價上有穩定作為。台灣對電價會有自己的審議機制，並看國際燃料價格。



陳世凱說，至於核二、三延役的關鍵在於有無相關法令？最重要是要確保核安，還有核廢料如何處理？且要凝聚社會共識才行，而非核家園仍是明訂在法律中，卓榮泰依法朝非核家園的目標未變，郭智輝是觀察到國際上有核電廠延役的例子，但他要強調，目前“政院”的態度仍是依法朝向非核家園。



媒體問，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，黃仁勳更說要在台北附近投資第二座研發中心，“政院”有無接觸？



陳世凱說，“政院”向來歡迎外商並支持投資，也會跨部會對基礎建設進行支持，水、電方面一定會全力去做，目前“政院”與輝達沒有新的計劃，但過去合作中的計劃就繼續進行，會一起協助努力研發人才，至於業者希望到哪個縣市投資是商業自由，也樂見每個縣市都能努力招商。