輝達研發中心9縣市搶　陳其邁低調划水

高雄市長陳其邁回應時頻頻露出神秘微笑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月6日電（記者 蔣繼平）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳拋出在台灣建第2座研發中心，引起全台9縣市長都積極表態爭取。黃仁勳昨天透露研發中心可能靠近台北附近，是否意謂高雄出局？民進黨高雄市長陳其邁今天上午受訪時，僅低調回應“我們現在就是鴨子划水，也不能講太多”。



另外，台“經濟部長”郭智輝今天上午也現身高雄軟體園區考察，引發外界聯想是否與輝達選址地點有關，對此郭智輝則回應“花若盛開，蝴蝶自來”。



黃仁勳近期來台參加Computex 2024台北國際電腦展掀起熱烈討論，同時宣布新一波的投資台灣計劃，預計在台灣要設置第2座研發中心，引起台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市等9縣市瘋搶，熱門程度不亞於近年各縣市爭搶台積電設廠。



據黃仁勳昨天透露，AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。因此，媒體趁陳其邁今天上午出席台灣人工智慧實驗室高雄辦公室開幕揭牌典禮活動時詢問“是否意味著輝達在研發中心的部分，高雄提早出局了嗎？”



陳其邁回應：“我們現在就鴨子划水，也不能講太多、不能洩露其他高雄所提的建議。”



面對媒體後續持續追問，陳其邁回應仍保守且頻頻露出神秘笑容，並再次提到“鴨子划水”，曖昧的回應也引起現場一片笑聲。陳其邁最後也重申“我們繼續努力。”



陳其邁也強調，台灣在伺服器應該是世界第一，算力這部分絕對沒有問題，這是整體的服務。因此，他認為有競爭有合作，但是誠如黃仁勳董事長所提到的，都是台灣隊，大家要團結。