韓國瑜宴請藍委　傅崐萁：老兄弟閒話家常

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜今日作東宴請國民黨“立委”，包括副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁等藍營要角都出席。傅崐萁受訪表示，今天單純是老兄弟閒話家常，韓感謝藍委的辛勞，藍委們也謝謝韓國瑜為改革法案付出的心力。



外界好奇，韓國瑜先前表態，“立法院”應暫緩推動爭議性法案，被認為在暗指傅崐萁力推的“花東三法”，兩人關係是否生變？



傅崐萁強調，韓國瑜與自己是幾十年的老兄弟，不是一些綠媒見縫插針就可以影響彼此的感情。



韓國瑜近日動作變多，分批宴請藍委，先前已經與隸屬經濟委員會、財政委員會的藍委們餐敘。今日則輪到司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會等兩個委員會的藍委。韓國瑜後續預計還會有兩場與藍委的餐敘。



今日午宴出席成員包括正副院長韓國瑜、江啟臣，以及黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘，另外還有藍委廖偉翔、翁曉玲、蘇清泉、邱鎮軍、涂權吉、陳菁徽。



午宴地點位於“立法院”旁的蘇杭餐廳，以江浙菜、上海菜、上海點心聞名。



傅崐萁於會前受訪。



傅崐萁表示，今天很高興韓國瑜為了所有藍委的辛勞，分批與大家寒暄小聚。感謝韓國瑜這陣子的辛苦，為“立法院”改革相關法案付出相當大的心力，韓自己身體也受傷了。所以今天不只是與韓國瑜餐敘，同時藍委也為韓國瑜打氣加油。