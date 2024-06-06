柯建銘又大罵　笨蛋！問題就在韓國瑜　

民進黨團今天因花東三法再批韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁力推“花東交通三法”，傳出傅說他主推的衹有花東快速公路，“環島高鐵、國道6號東延”兩案則是“立法院長”韓國瑜的願望。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再痛批，“笨蛋！問題就在韓國瑜”。所有問題就是他一個人的問題，議事不中立、兩個錢坑法案，韓領銜提案，帶頭示範違法、“違憲”的提案。韓也違反“立法院”組織法，院長必須退出政黨、維持秩序，他是秩序的破壞者。



國民黨“立委”傅崐萁提出《環島高速鐵路建設特別條例草案》、《花東快速公路建設特別條例草案》、《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》等案，稱為“花東三法”。



在藍營內部傳出歧見之後，民進黨猛打這個議題。柯建銘今天再度召開“假中立真操作！東窗事發轉移焦點”記者會。



柯建銘說，國民黨主席朱立倫你以為你逃得了嗎？你一路支持今天才發現這個問題，傅崐萁當選總召那天，就開始拉抬這個法案，原點就在韓國瑜，傅崐萁說這是韓國瑜“總統”競選政見，韓國瑜叫他提的。



柯建銘表示，花蓮人想一下，傅崐萁是為了韓國瑜提的，韓國瑜是假中立，一定要道歉撤案。傅崐萁、黃國昌是馬前卒。韓國瑜假中立、真操作，東窗事發後，透過他的化妝師國民黨“立委”謝衣鳳在5月31日宴請國民黨“立委”，然後委員會一路被沒收，藍委都沒意見。韓國瑜在布置他的逃命線，從6月8日原民禁伐補償，我們逼他直播協商，讓大家知道，難道我們要顛倒是非下去嗎？

