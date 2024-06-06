王世堅激動飆罵　楊金龍狂喊抱歉息怒

綠委王世堅飆罵，青筋暴露。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）台“中央銀行”總裁楊金龍今天面對民進黨“立委”王世堅質詢時，急著解釋台灣是否長年通膨狀況嚴重，舉例說台灣在新冠疫情並無通膨，意即並非長期通膨，讓王當場氣得大聲飆罵說“我的用詞寫長期，讓你不爽，是這樣嗎？”、“我客氣跟你談事情，你跟我講字義上？”



王世堅繼續罵說，三年不叫長期，什麼叫長期？三年共1095天不是長期嗎？楊金龍見狀連忙狂說抱歉，委員息怒等語，過程持續近一分多鐘，讓底下原本都低頭的官員也紛紛抬起頭來看現場狀況。



最終在楊金龍連聲道歉後，並強調王世堅憂心的房價問題，13日的央行理監事會議一定會討論等，更說“委員的關心沒有錯啦！只是我剛剛表達，讓委員誤解”，王才緩和情緒說，“沒關係啦！我生氣三秒鐘就過了，我經常這樣！”才讓現場出現笑聲。



王世堅強調，去年“財政部”通過的新青安貸款方案，用意雖是讓年輕人能較容易買房，但卻引來新一波的房價高漲，去年四月前五大行庫借房貸的金額不到新台幣五百億，但今年四月同期將近一千億，是兩倍之多，這是很嚴重的事，他想問央行如何收拾殘局。



王世堅說，央行對於升息有很多看法，他想問，至少在方向上是否能改變，譬如限制房貸成數不要超過八成五，應該升息打房，針對新青安貸款這八、九個月的申請做復審的動作，譬如注意是否有人假借新青安貸款多買了房子，拿來出租作營利所得等等。



楊金龍最後說，對委員抱歉，他跟委員報告，13日理監事會議一定就房地產議題討論，請委員接受。王世堅才轉成其他話題質詢。