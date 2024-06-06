高鐵左營站剛啓用全綫首個美食街

高鐵左營站美食街，有3家業者進駐，靠窗座位區還可充電。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月6日電（記者 蔣繼平）台灣民衆搭乘高鐵南往北返已成常態，不過站內沒有座位區，僅能帶著上車或找張椅子直接扒飯，可說相當克難。台灣高鐵公司5日在左營站正式啓用全綫第一個車站美食街，提供70個座位，終於可以讓旅客好好坐在餐桌上舒服享用美食。



高鐵左營站從車站大廳1號出口處下樓，即可抵達美食街，營業時間自每日上午10時到晚間22時，全年無休。目前有日本知名拉面店“一風堂”、日式泡芙“beard papa’s”、以及精致甜品店“不二致果”等店家進駐。



高鐵公司在左營站美食街座位區規劃70個座位，窗邊座位還有電源插座，方便旅客替行動裝置。6日中午，現場已有少數客人選擇在此用餐，由於才剛開張營業第二天，預估未來透過努力宣傳，用餐人數會增多。



高鐵左營站車站大廳有許多伴手禮攤位，還有便利超商進駐，但都沒有客席，旅客多半選擇找張椅子坐著扒飯，不然就外帶在高鐵列車上用餐。唯一只有星巴克利用樓梯間提供專屬的座位，但位子不多。



如果時間充分，旅客可選擇到台鐵新左營站的車站大廳，或者透過連通道前往旁邊彩虹市集或新光三越左營店用餐，但為了爭取搭車時間，許多旅客仍是就近在高鐵車站用餐，避免耽誤搭車時間。