2026台中市長藍白合？江和樹：不排除

民眾黨台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月7日電（記者 方敬為）國民黨台中市長盧秀燕日前公開要“立法院副院長”江啟臣“接棒”推公立托嬰中心，被解讀在欽點市長接班人，台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹表示樂見，並稱市長選舉“不排除藍白合”，他接受中評社訪問表示，台中藍白有合作基礎，盧秀燕對白營友善，甚至與黨主席柯文哲友好，遞出橄欖枝，民進黨迄今未與白營接觸，因此他才會說“不排除藍白合”。



江和樹補充，但台中市長選舉藍白合作有個前提，就是在民眾黨沒有提名人選的情況下，如果黨後續有提名市長人選，當然是全力拚勝，可是由於黨內目前檯面上沒有“強棒”，若沒有提名，傾向在市長選舉支持江啟臣。他提到，江前陣子專程前來拜會，感受到對方的誠意。至於市議員選舉方面，則各自努力。



江和樹，台灣民眾黨中央委員、台中市黨部主委，曾任台中大里區立德社區發展協會理事長、立德里長，2022代表黨投入台中市第13選區（大里、霧峰）市議員選舉，以該區第二高票當選，成為當屆選舉白營在台中唯一席市議員。



對於江啟臣可能接棒盧秀燕參選台中市長，江和樹表示，“樂見其成”，若黨內屆時沒有市長人選，台中市長選舉就可能與國民黨合作。



江和樹說，他個人是建議黨中央，基於2026年縣市議員與里長選舉布局考量，黨內應該在六都都要提名市長人選，以創造“母雞效應”，帶動黨籍選將的選情，目前看起來，黨籍不分區“立委”黃國昌可能選新北市，黃珊珊可能選台北市，台中市檯面上還沒有強棒，他主張由柯文哲親自征戰，可望刮起旋風，但還得看主席的意願，假設屆時沒有提名市長人選，就傾向再次藍白合。

