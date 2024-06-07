ECFA生變　許文忠：台灣面臨產業空洞化

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 資料照） 中評社南投6月7日電（記者 方敬為）大陸將於15日起擴大中止ECFA“早收清單”項目關稅減讓。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，這波項目許多涉及另一個“護台產業”工具機，這會導致台灣的中小企業面臨營運壓力，倘若業者無法支撐，只有倒閉或外移一途，台灣將面臨產業空洞化、失業、貧富差距擴大等問題，負面效應不容小覷。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）博士、中國社科院博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，其中包括切削金屬的數控臥式車床、鍛造機等，都是台灣傳產最具競爭力，也是機械工具機產業相關產品及重要零組件，後續發展各界關注。



許文忠認為，這波ECFA關稅減讓中止項目實施後，台灣的經貿痛點會逐漸浮現，現在大家談ECFA只探討兩岸之間貿易額度的部分，事實上，早收清單中的產業，很多進到大陸的都是“中間材”，也就是銷往大陸之後還要賣到所謂的RCEP國家或者再次出口，因此，ECFA的影響其實很大，尤其是涉及到工具機產業，絕對非同小可。

