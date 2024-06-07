中評關注：盧秀燕拚能見度布局下一步？

盧秀燕出席《遠見》雜誌“2024縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮”。（台中市政府提供） 中評社台中6月7日電（記者 方敬為）國民黨台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的可能人選，最近黨內也有勸進參選黨主席呼聲，盧雖然未正面回應，但其作風最近開始變化，除了較願意對政治議題表示意見，也主動回應熱門話題，更時常往台北跑，增加能見度。盧秀燕2026年將任滿卸任，無論是否參選黨魁，都須累積能量，強化黨內影響力，才有更上層樓的可能。



盧秀燕6日全天都在台北跑行程，上午參加“行政院會”，下午出席《遠見》雜誌“2024縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮”，親自接下五星市長認證獎座，傍晚則受邀到“台灣工商企業聯合會”理監事聯席會議專題演講。盧秀燕跨出台中市到台北政治中心趴趴走，地方政壇都認為是在“布局下一步”。



國民黨主席預計明年改選，盧秀燕身為黨內政治明星之一，有不少勸進的聲音，國民黨前發言人蕭敬嚴並認為，盧秀燕最有優勢，因為“媽媽市長”的形象是國民黨極需要的，更重要的是盧身為台中市長，擁有能擴及全台、甚至要跨過濁水溪以南的能量，“黨內目前來看沒有人比盧秀燕更適合選2028大選。”



盧秀燕對於被點名參選黨魁，沒有正面回應，但從她近期作風的轉變，可以明顯感受到，盧對於未來發展其實有所打算，近期針對“立法院”“國會”改革法案審查、花東交通建設的特別條例草案、財政收支劃分法修法、解放軍環台軍演、ECFA生變等議題，有問必答，甚至主動回應輝達（NVIDIA）計劃在台設立研發中心相關議題，維持其媒體能見度。



此外，盧秀燕也時常到台北公開露面，除了固定出席“行政院會”，國際性質的活動也會見到其身影，包括今年3月出席台灣美國商會舉辦的謝年飯，與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅互動熱絡，今年5月接待AIT前理事主席薄瑞光訪問台中等，種種舉動，各界揣測。



盧秀燕將在2026年任滿卸任，距離2028大選仍有距離，若她有意更上層樓，必然得面臨延續政治舞台的課題，參選黨主席會是管道之一，即使未親自參選，也要具備影響黨魁選舉的實力，畢竟黨主席掌握提名權，盧秀燕需要願意提名她的黨主席，因此無論如何都須累積能量，強化黨內影響力，作風轉變，其來有自。