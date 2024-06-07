中評關注：花東三法竟變成民進黨抗中牌！

柯建銘幾乎每天親自上場召開記者會痛批國民黨傅崐萁、韓國瑜等。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月7日電（記者 黃筱筠）民進黨最近鎖定“花東交通三法”猛烈攻擊，難聽的話盡出。除了攻擊國民黨“立法院”團總召傅崐萁，也猛批參與連署的“立法院長”韓國瑜，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘甚至將花東交通三法連結到引進陸資，要大搞一帶一路，就是把花東三法與“抗中牌”做連結。綠營發動此攻勢，除了再度拉抬反中情勢，更試圖轉移廢除考監議題與民進黨執行長王義川利用通訊監控人民疑雲，“花東三法”已成為民進黨擋箭牌。



民進黨的“昨是今非”案例，自從藍白陣營成為“國會”多數後，不斷浮現。“國會”改革修法內容賦予“立法院”調查權與聽證權等，都是過去民進黨在野的主張，但自從蔡英文執政之後，民進黨當時在“國會”多數，就沒有再強力推動“國會”改革方案。現在民進黨“正國會”“立委”陳亭妃也提出希望廢除“考試院”、“監察院”的“修憲”案，還有高達近30位綠委參與連署，但黨團總召柯建銘卻說，此事暫不處理，府、黨也低調不回應，還私下意有所指有些綠委衝過頭。



現任“監察院長”陳菊日前受訪也說，她依然期待三權分立，但陳菊當初接受蔡英文提名時卻沒有拒絕，現在也仍穩坐“監察院長”位置，如果願意支持三權分立制度，陳菊難道不應帶頭做起嗎？難怪被藍營嘲諷何不立即辭職。



以“修憲”門檻之高，此時藍白陣營提出加上綠營有支持的話，要“修憲”廢除考監是有機會。但國民黨剛好也內部有歧見，黨中央主張“五權立憲”，不願意廢除考監。藍營內部意見分歧，讓民進黨有機會轉移這個話題。



國民黨“立委”傅崐萁提出《環島高速鐵路建設特別條例草案》、《花東快速公路建設特別條例草案》、《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》等案，稱為“花東交通三法”。

