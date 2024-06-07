中評關注：綠全面打擊奏效　藍開始縮了？

國民黨團總召傅崐萁對於花東三法的態度轉趨保守。（中評社資料照） 中評社台北6月7日電（記者 張嘉文）賴清德上任後，雖是少數執政卻定調轉守為攻，全面與在野黨對抗，不僅在日前“立法院”審理“國會”改革法案時，在院會內全力杯葛，場外則透過親綠團體號召支持者抗議；後續該法雖仍三讀通過，但鋪天蓋地的輿論壓力已形成，加上綠營側翼緊接著鼓吹罷免藍委行動，讓藍委感受威脅感。



也因為如此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁主推的花東三法，花東快速公路、環島高鐵和國道6號東延，原本也希望能在本會期通過，但在藍委間已出現雜音，希望暫緩待詳細討論有共識後再推，不急著一定要再來一次慘烈的朝野衝突，讓傅本人近日的態度也轉為保守，不再提花東三法通過的時間表。



這衍生出來的問題為，是否代表綠營這樣的全面打擊出現成效？未來如果不是如“國會”改革這類藍白有高度共識法案，只要綠營一反對，在野就會綁手綁腳不敢推了？這樣一縮，當然對少數執政的“賴政府”來說，當然就是好消息。



綜觀目前情勢，綠營是在“國會”改革法後，採逐一擊破的戰術，拿出之前對付藍委徐巧芯的方式，轉鎖定傅崐萁為目標，並將花東三法標籤為錢坑法案，拖垮政府財政只為了成就傅一人等等負面宣傳，都讓傅承受了鋪天蓋地的攻擊。



即便見過大風大浪的傅崐萁本人對此可能不在意，但由於他是黨團總召身分，背後綁著的是眾藍委的政治生命，這當然就是綠營能見縫插針的機會。



加上由於花東三法的聯名提案人、國民黨“立法院長”韓國瑜日前和藍委餐敘時，也表達了希望短時間內不要再推具高度衝突性的法案，讓朝野暫時休整，緊接著國民黨主席朱立倫也透過黨文傳會主委李彥秀在接受廣播專訪時，傳達了花東三法已被黑掉，很難推動的訊息。



後續看來藍營要再推動綠會高度反對的修法，如黨產條例和反滲透法等等，是否只要綠營使出類似手段，污名、抹紅，加上個個擊破，以及更加強力攻擊，就會使藍營產生忌憚而縮手？