黃仁勳決定投資台灣　直言最擔心電力問題

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中評社 資料照) 中評社台北6月7日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶著妻子與兒女，6日現身欣葉台菜創始店，宴請輝達同事來慶祝COMPUTEX活動順利完成，他也將在8日一早離開台灣。黃仁勳昨晚受訪時透露研發中心將會靠近台北，但也提到電力確實是一個讓人擔憂的問題。



台灣美國商會6日發表2024年台灣白皮書，內容提到，台灣需強化關鍵基礎設施，否則遇到天災等情形恐不堪一擊，政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，商會成員們很關心穩定的能源供應，還有超過7成的成員表達對綠色能源供應的擔憂。



綜合媒報導，黃仁勳強調，在台灣需要更多電力，所以我們得把AI超級電腦，設置在電力充沛的地方，電力侷限無疑會是個挑戰，但我們會把超級電腦，設置在對的地方。



黃仁勳在5日曾表示，“我們的超級電腦應該會在高雄，而且會持續擴大它的規模，研發中心地點可能會在台北附近，原因是那裡已經有上百人，計劃再招千名晶片設計師和系統工程師，軟體工程師以及AI研究員，目前正在尋找良好又漂亮的地點，想在那設一個台灣總部。”



黃仁勳這回訪台將近兩週，台灣兩字掛嘴邊，反覆強調輝達會持續擴大在台投資，輝達的亞洲首座AI研發中心坐落在台北內湖，400人的團隊將繼續擴編。在這設計出的超級電腦TAIPEI－1，機房落腳高雄將免費提供部分算力，另外也和鴻海一起在高雄蓋先進算力中心，而黃仁勳這次來台的重大宣布是想蓋個總部。



