賴為何沒見黃仁勳、蘇姿丰？郭正亮：約不到　

輝達執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電／世界科技要角紛紛來台參加台北電腦展，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格(Pat Gelsinger)等人都發表對未來科技的看法。前“立委”郭正亮指出，賴清德應該巴不得見黃仁勳、蘇姿丰，這是台灣之光。真相是他約不到，因為這些人在兩岸都有市場。



郭正亮6日表示，“黃仁勳本來也要把他的高階晶片賣到中國大陸市場，但美國政府反對，所以他怎麼可能不要中國大陸市場”。



綜合台媒報導，郭正亮6日在《觀點-亮劍台灣》節目中表示，台北電腦展來了這麼多世界級人物，黃仁勳、蘇姿丰、季辛格都來了，這是世界級的新聞。為什麼賴清德沒有接見他們，“總統府”不可能不想安排接見，這是台灣之光。黃仁勳是小留學生，他後來跟爸爸到美國去，他出生在台灣。蘇姿丰也出生在台灣，這是台灣之光。賴清德應該巴不得要接見他們，真相是他約不到。因為這些人會考量中國大陸的反應，他們在兩岸都有市場。如果跟賴清德合照，中國大陸會怎麼對他們，他們會想這種問題。



郭正亮更指出，兩岸政治沒搞好，他們很尷尬，包括黃仁勳、蘇姿丰、季辛格，對他們來講跟賴清德合照不重要，重要的是兩岸都能做生意。郭舉例，每次“總統”去台灣美僑商會，會後要合照時，有很多人不願意合照。蔡英文、賴清德都一樣。因為兩岸關係搞成這個樣子，他們不想站邊，要保持中立，不然做生意可能會惹上麻煩。



郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中點出，事實上黃仁勳很強調中國大陸的市場。他講過一句話，他說尖端晶片在哪裡都可以製造，但中國大陸市場衹有一個。他的意思是台積電如果在美國、日本製造晶片，他可以買，不一定要在台灣買，但中國大陸市場衹有一個。



郭正亮最後強調，黃仁勳本來要把他的高階晶片賣到中國大陸，但美國政府反對，所以他怎麼可能不要中國大陸市場。