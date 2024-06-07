綠委要閩南語正名為台語　學者說客家界會反彈

李遠。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電／民進黨“立委”陳培瑜6日在“立法院”呼籲將“閩南語”正名為“台語”，並強調有8成5以上民眾贊成，已是民間共識，要求台“文化部”與台“教育部”正名。學者則強調，台語若是代表台灣的語言，那就應該包括所有在台灣使用的語言，且如果代表最多人使用的語言，那華語才更應該改名為台語，強調應謹慎討論。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的一句“有夠水啦”，讓陳培瑜6日質詢“文化部長”李遠與國教署署長彭富源，“這是什麼語言？”李遠說，是“台灣台語”，也可以說是台語；“國教署署長”彭富源也說是“台語”。



根據中國時報報導，陳培瑜認為，既然大家都認為是“台語”，且“國家語言發展研究報告”也指出，有8成5以上民眾贊成稱為“台語”，認為已是民間共識，呼籲將“閩南語”正名為“台語”。彭富源同意在一個月內提出報告。



不過，成功大學考古所教授台邦.撒沙勒則表示，台語代表的意義是代表台灣本土語言嗎？如果是，那在台灣這塊土地上最早的語言為原住民的語言，閩南語是否能夠代表台灣這塊土地仍待斟酌，台語不該成為語言獨大或語言霸權，且如果台語代表為最多人使用的語言，那華語才更應該改名為台語，呼籲決策時應謹慎為之。“原民會”則表示對“閩南語”正名不便回應。



中央大學客家語文暨社會科學系教授陳秀琪說，台語代表的為台灣的語言，那就應該包括所有在台灣使用的語言，除客家界對台語等於閩南語反彈外，如閩東語系也反對，雖然對部分人而言台語等於閩南語，但不能憑單方意見就定案，應謹慎討論。



“客委會”表示，尊重各族群對於自己所使用語言稱呼，但語言名稱使用涉及各族群之歷史性、文化性，尚需更多的溝通與相互理解，方能達成共識，現階段，客家仍以傳統稱呼“Holo話”指稱閩南語為最普遍。