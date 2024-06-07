柯文哲會美台商會團　獲邀“國防”產業論壇

民眾黨主席柯文哲（左）會見美國“國防”承包商代表團。（照:台灣民眾黨提供） 中評社台北6月7日電／台民眾黨黨主席柯文哲6日傍晚率領“立委”黃珊珊、林憶君會見由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）率領的“國防”訪問團。柯文哲在會面時強調，台灣面對的是世界第二大經濟體的軍事壓力，應思考如何提升“國防”自製率；魯德則親自邀請柯文哲9月赴美國費城訪問。



柯文哲2023年赴美時，韓儒伯親自接待，今年一月韓儒伯亦率團回訪。這次韓儒伯再次率領包含洛克希德馬丁、雷神、貝宜等“國防”承包商約30人代表團與柯文哲會，魯德於會中更親自邀請柯文哲出席今年9月於費城舉辦的美台“國防”產業論壇。



柯文哲表示，台灣位處地震及颱風帶，台灣人也因為太習慣面對災難而缺乏危機意識，但《孫子兵法》有一句話說：“無恃其不來，恃吾有以待也”，就務實的層面來看，台灣面對的是世界第二大經濟體的軍事壓力，在軍費支出、軍隊人數上皆不可能與中國抗衡，尤其在少子化的影響下，台灣是否有足夠的“國防”能量應對是非常重要的事。



柯文哲指出，以目前的“國防”戰略來看，不對稱作戰的“概念”大概是台灣目前的共識，台灣的“國防”是否該加速科學化、數位化、無人化的轉型以打造量少質精的現代化作戰部隊。