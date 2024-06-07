藍委批賴操作第二波“國會”宣戰　為推動罷免

藍委羅智強。(中評社 資料照) 中評社台北6月7日電／針對“行政院”對“國會”改革法案提出覆議，中國國民黨“立委”羅智強6日表示，這是民進黨繼號召包圍“國會”後，“政院”秉持賴清德的旨意進行“第二波“國會”宣戰”；國民黨“立委”王鴻薇也表示，民進黨是想藉此議題下鄉宣講來延伸成罷免運動。國民黨文傳會主委、藍委李彥秀強調，國民黨將加強與地方基層幹部宣講因應，傳達“國會”改革重要資訊。



羅智強表示，“國會”改革法案執行單位是“立法院”，“行政院”也不是執行單位，怎麼會窒礙難行？“政院”是為覆議而覆議，秉持賴清德的旨意進行“第二波“國會”宣戰”，而第一波就是號召群眾來包圍“國會”，在“國會”內部癱瘓議事。



“立法院”會5月28日三讀修正通過“立法院”職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文5日送抵“行政院”。“行政院會”6日通過覆議案，提出7點理由認定上述條文窒礙難行，包括一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢“總統”“違憲”；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、“藐視國會”定義不明，恣意擴大“立院”職權；七、“懷疑”官員虛偽陳述，即可課刑責。



《中時新聞網》報導，面對民進黨不斷動用“陸戰”，下鄉宣講覆議正當性，王鴻薇表示，司馬昭之心，路人皆知，民進黨想利用“國會”改革，從搞街頭運動延伸成罷免運動，賴清德上任不到1個月就跟“立法院”對幹，對賴來說，電價、房價都不重要，就是在搞下一次的選舉。



對於民進黨遍地開花策略，也讓部分國民黨區域“立委”憂心明年真的會啟動罷免，但到目前為止看不到黨部有任何動作，只讓個別委員獨自面對。



對此，李彥秀指出，國民黨對於民進黨惡意扭曲“國會”改革，並利用地方宣講方式持續挑動社會對立，深表遺憾外，也已濃縮“國會”改革說明網站的內容，規畫一套共同的教案，未來將在各個地方小組長會議，邀請民代或實際參與立法過程的“立委”，加強向基層幹部宣講，期望能藉由基層幹部積極傳播“國會”改革的必要性及正確資訊。