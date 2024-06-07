覆議失敗下台？卓榮泰回嗆傅崐萁點名黃國昌

卓榮泰接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰昨天拍板將對引發朝野激烈對立的“國會”改革法案提出覆議，中國國民黨“立法院”黨團傅崐萁立刻跳出來質問，“覆議失敗下台嗎？”卓榮泰7日回嗆，若覆議案未過，依法“行政院長”沒有辭職選項，但傅崐萁可以提出不信任案，你要不要放棄？



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，過程中朝野強烈對立，不僅有藍綠白“立委”肢體衝突混戰，泛綠陣營更發動群眾集會三度包圍“立法院”，而卓榮泰6日以7大理由提出覆議案，但按照現行藍白委佔“立委”席次多數的情況下，覆議成功可能性極低。傅崐萁質問，“提覆議失敗，是否負起政治責任下台？”



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則回嗆，“有種提不信任案倒閣，解散‘國會’，一定按‘憲法’程序處理。”甫上任的民進黨秘書長林右昌也發動“讓青鳥飛出台北市”，啟動下鄉街頭行動宣講計劃。



依照“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，“行政院”對於“立法院”決議的法律案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”10日內，移請“立法院”覆議。“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院”院長”應即接受該決議。