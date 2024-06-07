綠營核能議題不同調？卓榮泰：立場一致

卓榮泰（中）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）新任的“經濟部長”郭智輝日前表達“只要修法通過，核二、核三可延役20年、30年”，衝擊民進黨“非核家園”神主牌，也與“行政院長”卓榮泰強調的非核家園永不放棄衝突。卓榮泰7日表示，核能問題一定是在核安、核廢料可處理，且社會大眾有共識情況下才能往下思考。民進黨立場非常一致，民進黨“立委”吳思瑤已對外說明。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台掀起AI熱潮，而郭智輝也對外表達，“目前盤點供電是足夠的，但2025年到2028年是整個AI蓬勃發展期，用電還會再成長，還需進一步盤點”、“很多‘立委’同意使用核電，我們會考慮，但得安全無虞、法令也核可”。



卓榮泰6日晚間宴請第2批民進黨“立委”，包括經濟和財政委員會的委員、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、“經濟部長”郭智輝、“財政部長”莊翠雲及“央行”總裁楊金龍等人出席。吳思瑤會後轉述，針對能源議題有3大原則，第一是穩定供電無虞到2030年前。第二就是多元發展綠能。第三個是依法落實非核家園。



“行政院長”卓榮泰7日率行政官員赴“立法院”施政報告及備詢。



卓榮泰表示，郭智輝對於核能議題，多是表達一定要核安、核廢料可以達到處理，且在社會大眾共識下，才能往下思考。



卓榮泰說，“經濟部”一方面來自台灣人民的託付，一方面也與產業界有很多接觸，因此會多方面的考量。昨天他宴請民進黨“立委”過程中，大家深入交換意見，立場已非常一致，吳思瑤也已對外說明，這是“行政院”與民進黨團共同追求的目標。