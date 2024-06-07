花東三法　柯文哲表態優先支持花東快

民眾黨主席柯文哲接受地方觀光業者邀請，到花蓮進行為期2天的騎單車之旅。（照:民眾黨提供） 中評社花蓮6月7日電／台灣民眾黨主席柯文哲今天受地方觀光業者邀請到花蓮，進行為期2天的騎單車之旅。針對“花東三法”，柯文哲表示，黨內態度主要是優先支持花東快速公路建設，至於環島高速鐵路建設、國道6號東延花蓮建設等案，應審慎評估財源，回歸科學、務實及理性的態度處理。



柯文哲今天接受地方觀光業者邀請，到花蓮進行為期2天的騎單車之旅，並在“將軍府1936園區”，接受媒體聯訪。



綜合台媒報導，媒體問及，中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁強力推動花東三法，近日卻說其中2案是同黨“立法院長”韓國瑜要的，被外界質疑甩鍋，是否認為藍營黨內應要先溝通對於該法案的立場。



柯文哲表示，花東三法的3個案應個別討論，至於民眾黨的態度，主要是優先支持花東快，該案從1989年討論迄今仍未果；他過去擔任台大創傷主任時看過一項數據，花東地區車禍死亡率高的其中一個主要原因在於交通路線不完善，因此建構安全的快速交通幹線是有需要，會優先處理花東快。



國六延伸花蓮、環島高鐵鐵路部分，柯文哲表示，一分錢一分貨，“殺頭生意有人做，賠本生意沒人做”，認為還是要經過審慎的財務評估，因此民眾黨不會主張使用特別預算去做，而是按部就班，回歸科學處理。