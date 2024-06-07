賴士葆嗆郭智輝不打核能假球　就先修這個法

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月7日電（記者 張嘉文）對於使用核電的立場，台“經濟部長”郭智輝昨天提到，會考慮，若安全無慮，法令也核可就會做。中國國民黨“立委”賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，郭智輝都這樣講了，就應該加速推動修法，其中只要修改《核子反應器設施管制法》第6條修正草案，明定不設定核電廠申請延役期限，經主管機關審核，加強檢視核能安全無虞後即可運轉。



賴士葆說，他已有提這個修法，“行政院”可以提出版本一起修，或者由民進黨“立法院”黨團提出版本，加上教育委員會的民進黨召委負責“核安會”，都可以排案來修法，但他們就是不要，想著的是希望在野幫忙修法，還可以罵一下在野黨，真是機關算盡。



郭智輝日前到“立法院”備詢表示，只要修法通過，核二、核三可延役2、30年。他昨到高雄視察時表示，在法的框架下，核三目前沒辦法延役，如果法的問題能拿掉，則會開始評估、檢驗是否適用。



賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，現在全台正在AI浪潮上，這對台灣是好事，可是AI的投資，用電量會暴增30%，現在就已經常發生產生停電、跳電了，用電量再多一點怎麼辦？電不夠怎麼辦？



賴士葆說，郭智輝現在對於核電態度比較開放，從企業經營的角度來看很好，所以只要修法就可讓核二、核三延役。郭是執政黨官員、是“經濟部長”，那就應該配合修法，而不是打假球，碰到要修法就兩手一攤。