張嘉郡喊話黃仁勳雲林設廠　韓國瑜呵呵笑

藍委張嘉郡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月7日電（記者 張嘉文）近日訪台引發風潮的輝達創辦人黃仁勳有意在台灣設廠，引起各縣市爭奪戰。雲林出身的中國國民黨“立法委員”張嘉郡今天在“立法院”“國是論壇”上大秀英文能力向黃仁勳喊話說，雲林擁有最佳的土地、水、電，是輝達設廠的最佳選擇，讓身為雲林女婿的“立法院長”韓國瑜坐在主席台上看了也呵呵笑。



張嘉郡表示，雲林有六大優勢，最大優勢就是土地優勢，且交通便捷，就在雲林高鐵站旁已備好“高鐵特定產業專區”，總計10公頃土地，依法可以標售、可以標租，而且立刻可以進駐。



張嘉郡強調，今年中科虎尾園區也已經通過台糖土地承租案，未來若從虎尾整個連貫到土庫、褒忠、東勢整個串聯起來，甚至可高達1600公頃土地，足以容納台積電先進製程廠，半導體與AI產業鏈上下游建廠，放眼50年，都不用擔心土地問題。



而AI產業對能源供應的穩定有極大的需求，張嘉郡說，雲林擁有豐富的水資源，湖山水庫蓄水量5347萬噸，集集攔河堰每年供給20億噸，全台最大的海水淡化廠可日產十萬噸淡水，水資源豐富且多元，綠電也可自己提供，包括太陽能光電1850MW、麥寮汽電1800MW。



最後，張嘉郡也向喜愛享受美食的黃仁勳喊話說，有“台灣糧倉”之稱的雲林，最引以為傲的“吃當地、吃當季”美食優勢，她可以陪黃仁勳去斗六吃肉圓、土庫吃雙糕潤、麥寮吃咸鵝等，誠摯邀請黃仁勳到雲林“吃美食、談設廠”。