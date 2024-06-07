質疑顧立雄軍改措施　藍委指政策不一應說明

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月7日電（記者 俞敦平）台防長顧立雄日前強調台灣衹有自衛權，無“第一擊”的行為，並宣布一系列軍事訓練和管理改革措施，包括取消部分訓練項目及放寬官兵休假規定。藍委王鴻薇認為，這些措施雖可能受到基層官兵的歡迎，但是顧立雄一方面強調兩岸關係的嚴峻性，另一方面卻放寬軍人休假和自由行的規定，如此的政策不一致性，需向外界清楚說明其邏輯，以避免影響“國防”策略的有效性。



針對顧立雄6日在“立法院”答詢時對“第一擊”與自衛權的定義，顧立雄強調台灣沒有“第一擊”，衹有自衛權的行使。當大陸攻擊軍方的航機艦、設施，或攻擊台灣本島、外離島，甚至未經許可進入台灣十二浬領空、領海時，軍方可以行使自衛權並進行比例反擊。



王鴻薇7日受訪時表示，她也曾詢問過顧立雄關於“第一擊”和自衛權標準的問題。她認為，顧立雄的說法與前“國防部長”邱國正或過去其他“國防部長”不同，她質疑這些標準是否有具體且清晰的定義。她提到，過去的“國防部長”馮世寬曾表示，若陸機進入防空識別區，便會將其擊落，但現實大陸機經常進入防空識別區，軍方並未採取行動。因此，她希望顧立雄能明確說明他的底線和紅線，以避免兩岸之間的緊張局勢升級。