黃國昌：卓榮泰若覆議失敗　應知所進退

民眾黨團召開“行政院會變中央廚房 官員帶頭造謠‘泰’離譜！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰昨天拍板將對引發朝野激烈對立的“國會”改革法案提出覆議，尋求翻案，中國國民黨“立法院”黨團傅崐萁立刻跳出來質問，“覆議失敗下台嗎？”台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌7日表態，民眾黨團不會支持“政院”的覆議案，態度非常清楚！沒有外界可見縫插針的空間。民眾黨團幹事長吳春城強調，當初“國會”改革法案民眾黨“立委”怎麼投的，後續對覆議案表決就會怎麼投。



媒體追問，卓榮泰提覆議案，若覆議失敗，民眾黨會否主張提不信任案？黃國昌說，若覆議不通過，第一件事就是卓榮泰要表態接受或不接受，若不接受，恐怕應該自己要知所進退。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日召開“行政院會變中央廚房 官員帶頭造謠‘泰’離譜！”記者會，民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊、吳春城、林國成、張啟楷、麥玉珍、陳昭姿等人出席。



黃國昌表示，“行政院”提出覆議的七大理由，看了非常震驚、非常失望，過去審查“國會”改革法案，綠委造謠、抹黑、散布假訊息進行認知作戰，昨天已正式升級到“行政院”帶頭造謠，即使在野黨經過慎重的審查程序，還堅持帶頭造謠，說沒有實質討論、違反民主原則，成為散佈假訊息的中央廚房。賴清德親口說“總統”有義務進行“國情報告”、接受“立委”“國情諮詢”，現在卻又說混淆雙首長制，現在是民進黨選前騙票，選後變芭樂票嗎？