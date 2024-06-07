高金：賴清德讓我想到希特勒　毛骨悚然

無黨籍立委高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月7日電（記者 楊騰凱）無黨籍“立委”高金素梅今日質詢時指出，賴清德讓他想到前德國總理希特勒，德國納粹黨以反共抹紅對國會議員濫捕濫殺，民進黨也用這套，好像只要貼上共產黨標籤就能為所欲為。對此，“行政院長”卓榮泰表示，歷史引申過來有落差，這不會發生在今天的台灣。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”備詢。



“立法院”先前審議“立院”改革相關法案，增加“調查權”、“聽證權”等權力，行政官員若藐視“立院”也可以予以處罰。當時有群眾在“立院”外集結，被稱為“青鳥行動”。



賴清德日前在鄭南榕紀念會上，宣示他上任後將做“三件事”，包括“國家”重建、社會改造、洗滌人心，不過今日高金素梅質詢時，指賴清德說的是“洗滌人生”。



高金素梅質詢時指出，民進黨鼓動青鳥飛入“立法院”，議場外的黑熊部隊喊打喊殺，當家的民進黨政府激化朝野對立，讓人對台灣的民主體制還有憲政體制非常憂心，賴清德竟然說要“國家”重建、洗滌每一個人的人生，這段話讓她打了冷顫，讓人毛骨悚然。



高金素梅表示，賴清德說的“國家”重建，讓他想起一個人物，就是前德國總理希特勒。回顧當初的歷史，納粹黨也是少數執政，“國會”席次未過半，上台後卻以反共名義鎮壓在野黨，對國會議員濫捕濫殺，嚴刑拷打，反共抹紅多麼好用，以前德國納粹黨用，現在你們民進黨也在用，好像只要貼上共產黨的標籤就能為所欲為。