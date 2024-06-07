綠委提閩南語正名台語　藍委說尊重多元語言　

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月7日電（記者 俞敦平）針對昨日民進黨“立委”陳培瑜建議台“教育部”將“閩南語”改名為“台語”一事，中國國民黨“立委”黃健豪指出，應多方聽取意見，避免語言名稱爭議，認為語言是溝通工具，不應成為身份認同工具。藍委王鴻薇則指出，這是陳培瑜個人的意見，未成為民進黨政策，呼籲尊重民眾選擇，認為目前無需進行正名運動。兩位藍委均強調尊重多元文化，避免在語言問題上引發不必要的爭議。



陳培瑜昨日在教育委員會質詢“文化部長”李遠時提出建議，呼籲將“閩南語”正名為“台語”。陳培瑜強調，根據國家語言發展研究報告，有超過85%的民眾贊成這一正名，認為這已經是民間的共識。他要求“文化部”與“教育部”進行相應的正名工作。



對此，黃健豪表示，關於閩南語和台語之間的爭議已經存在了一段時間。他強調，應該多聽取各方意見，取得共識後再決定是否要改名。他指出，現今台灣所講的台語很大部分源自於閩南語，因此，是否有必要改名為台語需要進一步討論。他認為，台灣是一個多元文化的社會，不應該讓台語成為唯一的語言標誌。這樣的改名可能會引發其他語言群體的不滿，例如客語使用者也可能要求改名。他強調，語言應該是溝通的工具，而不是用來進行身份認同的工具。



王鴻薇則說，她注意到，這項提議目前似乎只是陳培瑜個人的意見，並未成為民進黨的政策。“文化部長”李遠也對此持較為開放的態度，顯示出這並非民進黨的一致立場。她認為，應該尊重民眾的選擇，讓大家自行決定使用閩南語還是台語。目前在大學的相關科系中，已經使用“台文所”或“台文系”的名稱，因此沒有必要進行所謂的正名運動。