覆議案沒過卓榮泰下台？柯建銘：沒這選項

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月7日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁提到“行政院”若覆議不成功，“行政院長”卓榮泰要不要請辭，卓則回應說“立院”要不要提倒閣？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天受訪說，現在“憲法”增修條文第三條第二項，“立法院”修法不被接受，“行政院”可以提覆議，接下來是“立法院”提不信任案、提倒閣，但沒有覆議案不被接受，必須辭職這個問題，“憲法”增修條文已經修改了。“我們歡迎他們提解散‘國會’，傅崐萁講的是法盲、文盲”。



對於“行政院”提出覆議案，柯建銘表示，“立法院”6月5日將公文送到“行政院”、“總統府”，“行政院長”必須要有態度。“行政院”昨天院會通過要覆議，“行政院”認為窒礙難行回覆給“總統”，對於行政權嚴重侵蝕無法接受，“總統”簽了以後，送回給“行政院”，這有一定程序，“行政院”態度就是照憲政流程走下去，會盡快但是要嚴謹。



柯建銘也說，國民黨說有實質審查全部亂講，根本是毀憲亂政，就是講假話；民眾黨看起來好像有道理，但其實就是亂講。“行政院”有講到無限期延長人事同意權，會造成憲政秩序紊亂，但民眾黨卻說 “行政院”先畫靶再射箭，還說“行政院”是文盲、法盲，民眾黨自己看不懂法律，散佈假消息，完全錯誤，我們嚴正駁斥。