沒ECFA不會怎樣？郭正亮：別整天吹牛

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電／大陸將於15日起中止ECFA早收清單134項產品關稅減讓，有綠營人士認為沒什麼影響。前“立委”郭正亮6日直批，這種論調是吹牛大王。他強調，大陸對台的最大籌碼是採購，華為就是台灣最大的科技採購公司，別整天以為自己好棒。



郭正亮6日在《亮劍台灣》節目質疑，“整天在那邊自吹：好棒棒，你非買我的不可”！華為的電子零組件，就一定要買台灣的嗎？這麼有把握嗎？郭問過大陸的朋友，對方說：台灣的零組件真的是品質好，比大陸貴一點，可是他們願意買，因為他們要維持華為的品質。這是人家的想法。可是如果有政治力量介入，華為可能到別的地方找產品。



郭正亮痛批，每天都在那邊吹牛，真是聽不下去！我那位朋友對台灣的科技園區，他很熟，跟很多人都是好朋友，他也很喜歡台灣。坦白講，如果沒有政治因素，他會買台灣的電子零組件。台灣這麼多人每天在那邊吹牛！一點謙卑都沒有，以為自己多厲害。



郭正亮日前曾在《辣晚報》節目強調，大陸對台的最大籌碼是採購，不是ECFA。“大陸不買台灣的東西，買韓國的可以吧”！大陸與台灣關係不好，大陸與韓國關係交好。郭指出，現在大陸不跟美國進口大豆了，改買巴西大豆。大陸所有國有企業與政府機關，都不能用英特爾（Intel）的晶片。大陸連美國都不甩，都不買美國產品，為什麼一定要買台灣的產品？台灣一年對大陸貿易順差有約7、8百億美元，“你以為這個順差，人家非跟你買不可”？



郭正亮指出，現在大陸討論ECFA，是因為目前大陸商務部看到貿易歧視，認為應該根據WTO的規定矯正。但台灣方面都不調整，“既然這樣，為何要給你關稅優惠？如果不是搞貿易歧視，純搞政治，就不一定要買你的”。