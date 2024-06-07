台官方舉行海線安全國際會議

2024年海線安全國際會議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月7日電（記者 張穎齊）台“海洋委員會”與中山大學今天在台北國際會議中心舉辦“2024年海線安全國際會議”，邀請美國海岸防衛隊官員在內的國際人士、13國外賓使節與會。在“立院”備詢的“海委會主委”管碧玲以預錄開幕致詞影片表示，睽違10年主辦此次會議，宗旨是希望與印太地區夥伴積極合作。



會議邀請來自美國、英國、澳洲、日本、韓國、菲律賓、越南、印度安全專家，以及台灣學者及官員與會。演講聚焦於增強對海洋領域的全面認知和應對能力，強化台灣海域意識，擴大鏈結海上與衛星連結，討論利用先進的太空技術和衛星監控，提升海上活動的監測和管理，並加強印太海域意識交流合作。



與會成員包括“海委會”政務副主委吳美紅、黃向文、“海巡署”副署長許靜芝等台灣官員，以及美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）主任Gregory B. Poling、美國海岸防衛隊上校Rachel Lewi、英國國際海洋研究所海洋學院長Azmath Jaleel、澳洲國家海洋資源與安全中心主任StuartKaye、日本笹川平和財團海洋政策研究所阪口秀所長山本勝也、韓國高麗大學教授BAN Kil Joo、菲律賓德拉薩大學特聘教授Renato Cruz De Castro、越南外交學院Lan–Anh T. Nguyen、東海（南海）所長及社科院研究員U Quy Son研究員、印度國家海洋基金會資深研究員Kamlesh Kumar Agnihotri等機構的專家學者，還有13國的駐台使節參加。



與會台灣學者包括中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁、國家太空中心主任吳宗信、“中央研究院”歐美研究所研究員林正義、“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲、台灣大學副教授蔡季廷、中興大學教授陳牧民、中央警察大學副教授葉雲虎、政治大學國際事務學院長連弘宜、警察大學公共安全系副教授陳偉華等。