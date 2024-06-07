國民黨暫緩推動花東三法　藍委：黨內無共識

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院長”韓國瑜昨日邀請國民黨“立委”們的餐敘後。國民黨“立法院”黨團決定暫緩推動花東三法，外傳是國民黨內針對此議題無法取得共識是主因。對此，國民黨“立委”黃健豪、林沛祥和王鴻薇都對此事表達了他們的看法。他們都認為推動地方建設是有益的，但因為近期遭到污名化因此需要更多時間和台灣社會建立共識，同時也尊重韓國瑜主持協商的權利。



由國民黨團總召傅崐萁提出的花東建設三特別條例草案，近日引發了廣泛的討論和反響。由於預計所需經費高昂，不僅在社會各界引起爭議，甚至在國民黨內部也出現了不同的聲音。“立法院長”韓國瑜在昨日與藍委的餐敘中與黨內“立委”討論了這一議題。餐敘後，國民黨團首席副書記長林思銘表示，目前黨團決定暫緩推動花東三法，並且沒有設定具體的時間表來重新推進這些法案。



對此，黃健豪指出，任何法案在“立法院”都需要進行實質討論，黨團大會也會是討論的範圍之一。他指出，過去黨團大會主要針對“國會”改革法案進行討論，而在“國會”改革法案之後，黨團內部的會議才開始較多地討論花東三法。因此，媒體聽到黨團內部對花東三法有不同意見是正常的情況。由於花東三法涉及龐大的經費和法規修正，黨內委員需要更多時間討論，尋求共識後再推動這些法案。