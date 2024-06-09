連弘宜：中美防長見面是好事　溝通避免誤會

台灣政治大學國際事務學院院長連弘宜接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月9日電（記者 張穎齊）中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前與在新加坡出席香格里拉對話雙方均有強勢言詞。政治大學國際事務學院長連弘宜接受中評社訪問表示，雖說見面有措詞強烈部分，但在外交上，有見面總是好事，起碼能溝通、避免誤會，他認為從去年11月起，中美都想要朝關係趨緩去發展。



連弘宜，俄羅斯聯邦外交部國立莫斯科國際關係大學國際關係系博士，目前為政治大學國際事務學院長、外交系專任教授。研究專長為戰略研究、國防政策、俄羅斯研究、國際關係。



董軍2日在對話會上指出了3個不允許，包括“不允許霸權主義、強權政治損害亞太；不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太；不允許任何國家、任何勢力在亞太生戰生亂。”奧斯汀則不甘示弱強調，美國強化與印太地區的區域聯盟和夥伴關係，包括加強聯合軍演，並定期派出軍機和艦艇在台海和南海進行自由航行。



連弘宜表示，大家會覺得董軍講話很硬，但董軍身為中國防長，一定講這話。而奧斯汀前半段講話比較軟性，代表中美還是能有緩和的機會，奧斯丁後半段的講話，則比較注重美國與菲律賓在南海部分，反倒關注台海部分較少。無論如何，在外交層面看，中美防長有見面終究是好事，有溝通的機會，就能避免發生誤會。

