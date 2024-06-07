趙少康：罷免案票數應多於當選票數才成立

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電／藍白聯手通過“國會”改革法案後，執政的民進黨除了展開覆議、“釋憲”意圖扳回一城外，更鼓動地方醞釀發起罷免藍委行動。對此，前中廣董事長趙少康今天表示，單一名額選區需要極高票數才能當選，卻只要相對少的票數就能罷免，呼籲修正選罷法：唯有罷免票數超過當選票數，罷免案才能成立。



趙少康說“公職人員選罷法”當中定義的“公職人員”包含甚廣，從中央“立法委員”到地方議會議員、代表會代表、“直轄市長”、縣市長、鄉鎮市長、區長和村里長都算。對於單一只選一人選區，當選票數高但需罷免票數少，對於復數多選選區，當選票數少但需罷免票數多，都是奇怪的現象。



按照選罷法規定，罷免分為三階段：



1，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上



2，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上



3，投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。



趙少康指出，以“立委”或縣市長單一選區為例，競爭激烈選區投票率大概在70%上下，主要候選人2人捉對所殺，當選票數應該在36%以上，落選者也應該會有超過四分之一即25%的選票。



趙少康表示，當選者被落選者陣營仇恨動員罷免時，很有可能獲得25%的罷免票數而被罷免，仇恨力量大，原來支持者再投票意願不會太高，當選需要36%選票，罷免只要25%的選票。



趙少康說，以實際數字解釋，假定某選區全體選民100萬人，投票率70%投出70萬票，當選需要35萬1票或更多，落選者拿到35萬差1票或更少。罷免時只要有25萬1票投罷免，且多於反對罷免者，原當選人就會被罷免，我當選需要35萬1票，罷免我只要25萬1票，差10萬票，合理嗎？



趙少康認為，而對復數選區的議員來說，剛好相反，也許6-8%選票就可當選，但罷免卻要25%以上，票數也差太多。



趙少康表示，台灣公職人員現在都是四年一選，沒有萬年公職，定期改選就是定期淘汰。為了政治的安定性，除非公職人員極端不適任，不應該動輒發動罷免，尤其是輸不起的報復性罷免，更不值取。



最後趙少康強調，選罷法應該立即修正，罷免票數需要多過當選票數，我10萬票當選，你就不能夠用9萬票甚至更少罷免我，必須用10萬票以上罷免我。