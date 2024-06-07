警大畢業典禮　賴清德要大家每天平安回家

賴清德頒發畢業證書給警大畢業生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月7日電（記者 盧誠輝）賴清德今日出席台灣警察大學出席畢業典禮，他向在場畢業生下了一道命令，要求畢業生未來在職場，不管哪一天，都要快快樂樂出門、平平安安回家。



台灣中央警察大學今日舉行聯合畢業典禮，包括賴清德、“內政部次長”馬士元、“警政署長”張榮興、移民署長鍾景琨、矯正署長周輝煌、消防署副署長馮俊益、“海巡署”副署長謝慶欽、警大校長楊源明、藍委牛煦庭、巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos Fleitas）等人與會。



賴清德一早下車先與在門口列隊迎接的“警政署長”張榮興和警大校長楊源明等人握手致意，隨後即率隊走紅毯步入會場，頭戴銀色發亮鋼盔、身穿白色制服的學生儀隊則站在一旁，用手中的禮槍向賴清德致敬。



除了學生儀隊相當吸睛外，今日也有許多畢業生的家長與親友進入警大觀禮，也有警大在學生特別準備了鮮花祝福畢業的學長姊，讓向來嚴肅的警大校園，氣氛顯得格外輕鬆與溫馨。



賴清德致詞時期許警大業生離開校門之後，都可以如願通過特考，未來不論分派到警政、消防、海巡、移民、矯治或是“國安”等機關，一旦脫下畢業袍，換上制服，你們就是人民的守護者。



賴清德也表示，他要向警大所有在場畢業生下一道命令，並強調這道命令不是衹有今天適用，而是在未來職場生涯通通適用，那就是未來不管在哪一天，都要快快樂樂出門、平平安安回家。讓警大畢業生感受到賴清德滿滿的祝福與關懷。



特別的是，今日代表警大畢業生獲獎的同學之一王柏舜，原是台南子弟，在國小及國中求學階段都以第一名畢業，當時就從時任市長的賴清德手中接下市長獎，王柏舜還曾在國小時期參加科學展覽獲得台南市第二名佳績，也是由賴清德頒獎，今天王柏舜第四次與賴清德同框獲獎，為警大畢業典禮增添溫馨氛圍。