陳其邁拚社會住宅進度　高雄排第三

住都中心今年社會住宅（包含既有、已完工、興建中、規劃中戶數）目標要達總計12萬戶。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月7日電（記者 蔣繼平）高房價、高物價導致年輕族群買房不易，成為台灣近年主要社會議題之一。台官方推出的社會住宅，包含既有、已完工、興建中、規劃中戶數，今年目標要達總計12萬戶，高雄市排第三，僅次於新北、台北。民進黨高雄市長陳其邁7日出席前鎮區最大的社宅案“興邦安居B”開工動土典禮，感謝不分黨派議員支持，會持續與“中央”配合來推動。



根據記者會資料，全台社會住宅統計，截至今年5月底，既有社會住宅合計6253戶，已完工2萬4083戶，興建中加已決標7萬2024戶，小計已達10萬2360戶。另外，規劃中的還有2萬4509戶，今年度總計全台要達到12萬6869戶為目標。



觀察高雄市社宅推動進度，在既有及已完工的社宅部分分別為241戶、911戶，落後台北、新北、台中；但高雄在興建中＋已決標的部分為1萬6798戶，領先其他六都，可見近幾年正在全力追趕進度中。另外，高雄規劃中的社宅也有4600戶，也僅落後新北而已。



住都中心7日就在前鎮區舉辦“興邦安居B”開工動土典禮，住都中心董事長花敬群、高雄市長陳其邁、“內政部”國土管理署長吳欣修、高雄市副議長曾俊傑、民進黨議員林智鴻、陳慧文、國民黨議員鍾易仲等人出席。



陳其邁在致詞時感謝“中央”支持社宅建設經費，市府會與“中央”全力配合；也感謝議會議員不分黨派的鞭策及在地里長的支持，市府會將日照、公托幼教等設施與社宅結合，讓高雄更宜居、更美好，希望工程進行順利、圓滿成功。



7日開工的“興邦安居B”預計提供960戶社宅單元，將於2028年3月完工。緊鄰的“興邦安居A”則是去年開發，預計2027年5月完工，共663戶。“興邦安居”分為2基地，是前鎮區最大的社宅案，此案地點位於前鎮區75期重劃區，鄰近輕軌、捷運站及亞灣新創園區，區位優良且生活機能完善。