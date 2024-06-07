綠退回“救國團”條款　游顥批偷雞摸狗

藍委游顥。（照片：中評社） 中評社台北6月7日電／中國國民黨“立委”游顥、馬文君、徐巧芯等37名藍委連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案7日排入“立法院”會報告事項，因國民黨團未動員，遭民進黨團退回程序委員會。游顥表示，民進黨惡意以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，下周程序委員會國民黨不僅團結重送院會一讀，未來更交付實質審查，禁止民進黨偷雞摸狗行為再次發生。



游顥說，民進黨惡意將“不當條例修正草案”中“還救國團公道條文”採突襲方式退回程序委員會，非常惡劣。民進黨不敢讓此案送交委員會公開審查，讓公益團體受到侵害乙事，攤在陽光下討論讓社會大眾公評，偷襲行徑更宛如小偷強盜，怪不得民進黨日前懼怕“國會”改革法案，更坐實民進黨團幹事長吳思瑤不僅愛造謠，民進黨現在的戰力，武戰不行，文鬥也不敢，恐懼讓任何法案送交委員會公開討論。



游顥強調，綜上所述，“救國團”公益團體被清算的事實更加明確，還“救國團”公道更有其正當性。針對民進黨突襲退案，他即聯繫國民黨團書記長洪孟楷討論，下周程序委員會國民黨不僅團結重送院會一讀，未來更交付實質審查，國民黨“立委”將共同出席，一起禁止民進黨偷雞摸狗行為再次發生，會阻止民進黨特定人士覬覦公益團體財產據為己有的不肖行為。