兩岸軍備競賽？顧立雄：我們強調不對稱作戰

左起，顧立雄、卓榮泰及邱垂正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月7日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”徐欣瑩今日在“立院”質詢時指出，賴清德說要“強化國防力量”，是要兩岸軍備競賽嗎？對此，“行政院長”卓榮泰表示，就像家裡要裝鐵窗保護安全，這並不是要軍備競賽。台“國防部長”顧立雄表示，我們是強調不對稱作戰的思維。



卓榮泰今日率“內閣”團隊赴“立法院”備詢。



徐欣瑩質詢時表示，民眾期待兩岸和平，賴清德就職演說也提到多次兩岸和平，並且提出兩岸和平四大支柱，包括“強化國防力量”、“建構經濟安全”、“展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力”、“推動價值外交”，那麼強化“國防”力量是要軍備競賽嗎？那我們的兵源足夠嗎？



卓榮泰表示，當然不是軍備競賽，“國防”力量指的是，就像家裡要裝鐵窗一樣，要保護家裡的安全。而兵應該是在精不在多，要募精兵。



“國防部長”顧立雄表示，我們是強調不對稱作戰的思維，我們有自我防衛能力，不能否認“國軍”的努力。



徐欣瑩繼續說，至於經濟安全，台灣缺水缺地缺工缺人才，這能夠解決嗎？加上兩岸地緣風險，台灣優質產業外移，這第二根支柱我看也是倒了。



徐欣瑩表示，“展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力”，這句話實在看不懂。



卓榮泰說，就是兩岸領導人要有誠意與善意來面對共同的問題。



徐欣瑩指出，過去8年不溝通不協調不往來，第三根支柱也倒了。



徐欣瑩表示，那麼第四根支柱“推動價值外交”，只要兩岸關係不降溫，台灣就很難突破“外交”關係，2017年開始我們無法出席世界衛生大會（WHA），所以這第四根支柱也是倒了，四根支柱通通倒了。



顧立雄表示，我們一直在強化“國防”力量，他不同意我們的“國防”力量沒受到強化。



徐欣瑩表示，我們共同希望的就是兩岸和平。