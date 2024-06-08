翁明賢語中評：台灣全靠美國無法長治久安

淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月8日電（記者 楊騰凱）淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授翁明賢接受中評社訪問時表示，大陸“聯合利劍-2024Ａ”演習有一點不同之處，那就是海警也參與其中，把台海內海化，給台灣壓力很大。賴清德就職演說沒提“兩岸條例”，這顯示賴有空間修正，相信賴也願意調整改變，畢竟台灣全靠美國無法長治久安。



翁明賢指出，兩岸在提中華民族、文化、血緣的時候，是有很多空間的。



翁明賢為德國科隆大學政治學博士、台灣戰略研究學會創會理事長，曾於2006年至2008年陳水扁政府任內出任“國安會”諮詢委員，現為淡江大學國際事務與戰略研究所榮譽教授。



翁明賢表示，5月23日、24日，解放軍東部戰區發動“聯合利劍-2024Ａ”演習，演習命名為Ａ，大家好奇是不是留有伏筆，只是在等台灣的反應，如果有A，那會不會有B、C、D？而且當東部戰區發布這樣的演習，由於是很短的時間就宣布，看來是早就做好準備，只是何時發布的問題而已，也就是說演習是必然的，不論賴清德就職演說怎麼說都會演習，只是規模不同。



翁明賢表示，而且這場演習有很大的型態改變，因為不只是有正規海軍、空軍，還有海警也出現，而且是到台灣東部。大陸海警在0214金門事件過後，已經到金門、馬祖“禁限制水域”，現在又到台灣東部，雖然在公海範圍，但是在這邊動作，可是這就是把台海內海化。而且一旦有海警，接著海上民兵也可能會出現，海上民兵並非傳統軍事力量，不能以傳統軍事應對，這等於是復合式對台威脅，給台灣引起更大的壓力，大陸以武打獨的態度沒有變，而且是更加快速。



翁明賢指出，可見解放軍早就做好準備，台灣方面也會有這樣的想定，賴清德就職演說談了什麼，又不談什麼，大陸一定會依此進行反應，差別是規模大小，在他看來，這某種程度上也是戰略溝通，彼此互碰底線。