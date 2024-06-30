中評鏡頭：台灣警察大學蔣介石銅像來自重慶

台灣警察大學的蔣介石銅像，是全台唯一從大陸遷來台灣的蔣介石銅像。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月30日電（記者 盧誠輝）台灣警察大學大禮堂前的蔣介石銅像至今已有83年歷史，很多人可能不知道，這座銅像是全台唯一從大陸遷來台灣的蔣介石銅像，銅像於1941年在重慶中央警官學校落成，3米高的蔣介石銅像，左手插腰、右手指向前方，並由純鋼實心鑄成，重達7噸，在全台現有的蔣介石銅像中相當罕見。



中央警官學校於1936年在南京成立，當時由蔣介石擔任校長，但隔年就因對日抗戰，將學校遷至重慶。1939年中央警官學校正科第4期畢業典禮時，蔣介石親臨主持，時任中央警官學校教育長的李士珍突發奇想，想在校園中鑄一座蔣介石銅像督勉全校師生，便委託當時在學校附近的軍政部第三十兵工廠鑄造。



1941年9月28日蔣介石銅像正式落成，由時任的“考試院長”戴季陶主持揭幕典禮。對日抗戰勝利後，中央警官學校在1946年遷回南京，銅像則在1947年也遷移到南京中央警官學校的升旗場中。1948年國共內戰準備遷台，蔣介石銅像被分拆裝箱後送到上海，再渡海來台，初期暫存在新店。



1954年台灣中央警官學校在台北市成立，蔣介石銅像則直到1946年才重建於該校操場。1977年台灣中央警官學校遷校至桃園龜山，銅像也隨校遷建。從重慶、南京、上海、新店、台北，最後落腳桃園，蔣介石銅像歷經5度搬遷，也見證對日抗戰與國共內戰的歷史。

