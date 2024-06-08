高雄青雲宮迎山西文化團　樂見兩岸宗教交流

高雄鳥松山仔腳青雲宮掛上歡迎紅布條。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）大陸山西高平炎帝祖廟文化參訪團63人受邀來台宗教交流，從北到南參訪18間主祀神農大帝宮廟並巡境賜福，為期一週的行程，7日抵達最後一站高雄鳥松山仔腳青雲宮，受到廟方熱烈歡迎。台灣中華神農大帝協進會創會理事長李乾龍、鳥松山仔腳青雲宮主委黃耀德均樂見兩岸宗教交流，用宗教力量讓更多人參與，互相瞭解來化解分歧。



此次山西高平炎帝祖廟文化參訪團，由山西省高平市炎帝文化研究會長米東明率領63人於5月31日抵台，第一天首站參與新北市三重先嗇宮神農文化祭，之後陸續參訪桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、高雄等地共18間主祀神農大帝宮廟。6月7日高雄鳥松山仔腳青雲宮是最後一站，結束後返回北部休息一晚，8日返回大陸。



7日上午11時許，山西炎帝祖廟神尊抵達高雄鳥松山仔腳青雲宮，受到青雲宮熱烈的歡迎，鞭炮聲絡繹不絕。鳥松山仔腳青雲宮日前由廟方擲筊請示神明後，派出傳統民俗陣頭“官將首”來接駕，恭迎山西炎帝祖廟神尊入殿安座，眾人也跟隨入廟虔誠參拜。參拜儀式完成後，雙方也互贈紀念品，並進行餐敘及文化表演交流。現場聚集兩百多人、席開30桌，過程未見任何民代、官員到場致意。



台灣中華神農大帝協進會創會理事長、先嗇宮董事長李乾龍，因適逢先嗇宮建宮270週年活動，特地邀請山西高平炎帝祖廟文化參訪團來台，並全程陪伴參與活動。

