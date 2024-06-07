綠委促正視台積電輸出高階製程　卓榮泰未答

卓榮泰（左）與台“國科會主委”吳誠文接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月7日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”郭國文今日在“立院”質詢時指出，最近國際搶著台積電去設廠，台灣的技術出口清單有畫下14奈米的紅線，可是現在聽到出去設廠的都在14奈米以下，這個問題要想清楚。“行政院長”卓榮泰沒有回答。



美國商務部與台積電4月8日簽署初步備忘錄，台積電將擴大在亞利桑那州的投資，增建第3座晶圓廠，將生產2奈米或更先進製程，大約2030年量產；第2座廠也將增加2奈米製程技術。台積電則可獲美國《晶片與科學法》66億美元直接補助，以及50億美元低利貸款。



此外，台積電今年2月宣布在熊本擴建，2024年底開始興建第2座晶圓廠，2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術，並引進豐田汽車入股JASM。





郭國文表示，最近國際大家搶著台積電去設廠，我們技術出口清單有畫出一個14奈米的紅線，國際想要我們的先進製程，可是我們嚴格來說應該是輸出一些成熟製程。



郭國文指出，最先進的一定是留在我們這邊，對不對 ？



卓榮泰表示，這個看法與“國科會主委”吳誠文看法一致。



郭國文指出，可是我們聽到要出去的都是14奈米以下，這個要弄好，不是無條件輸出，這個問題要想清楚。



對此卓榮泰並沒有回答。