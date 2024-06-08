陳偉華：拜登漸往戰略清晰　但中美仍有共識

台灣警察大學公共安全學系副教授陳偉華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月8日電（記者 張穎齊）美國總統拜登近日接受《時代》雜誌專訪表示，若中國大陸試圖單方面改變現狀，美方不排除動用武力保護台灣。中央警察大學公共安全學系副教授陳偉華接受中評社訪問表示，拜登有兩個手法，一個是戰略模糊、一個是戰略清晰，當然愈接近美國總統大選，愈會走向清晰，但去年11月習拜見面後建立一定共識，中美關係仍相對穩定、不算激化升溫。



陳偉華，政治大學國際事務學院外交學系博士，中央警察大學公共安全學系副教授，研究專長為國際制度、比較政治、國際法規範、安全研究。



陳偉華表示，美國正值總統大選，前總統特朗普也喊出相關言論，拜登對中國策略也分成兩派，一派是戰略模糊、一派戰略清晰，根據美國對台政策的週期，愈接近美國總統大選，拜登的戰略模糊就會愈走向戰略清晰，所以可看到拜登最近對中政策，會有兩個手法，戰略再保證及戰略嚇阻。



陳偉華指出，他認為美國對兩岸關係，還是維持中美元首之間的共識，去年11月15日，習近平與拜登在美國加州費羅麗莊園有對話，這是所謂護欄式外交，因此中美關係相對穩定，因元首都有對話，習拜會講些有關兩岸關係的話語，2人應有高等級的共識。



陳偉華向中評社說，也因此中美除元首外交外，接著就有中國外交部長王毅、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，以及近期的中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡出席香格里拉對話等，高層滿有共識。



陳偉華補充說，在高層外交以外，另一方面，美國仍在底下印太戰略布局，並進行綿密的動作，包括最近美軍將加強駐日美軍司令部的功能，將駐日美軍司令的軍階，從現行的中將升格為上將，這代表美國隊印太戰略部署有往前更推進。美國在菲律賓更部署堤豐武器系統，在日本也重建很多部署，拜登此舉是要在大選前，進行4年印太戰略總盤點的整合展示。不過嚴格來講，中美關係尚不算升溫。