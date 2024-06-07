覆議“國會”改革　翁曉玲要卓榮泰別惡搞民主

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”翁曉玲7日在“立法院”總質詢時，對“行政院長”卓榮泰提出嚴厲質疑，批評“行政院”提出“國會”改革覆議案，並表示對卓榮泰的期待落空。翁曉玲強調如果覆議案屢敗，卓榮泰可能會在民主憲政史上留下不良名聲，以惡搞民主的院長留下惡名。



“行政院長”卓榮泰7日率各部會首長赴“立法院”報告施政方針並備詢。



翁曉玲一開場直接表示，她對卓榮泰本來抱有高度期待，但“行政院”昨天提出的覆議案讓她感到失望。她質疑卓榮泰是否真的瞭解“國會”改革法案的內容，並指出他剛上任就提出覆議案，並強調這會帶來政治後座力。



卓榮泰回應稱，“行政院”依“憲法”賦予的權利和責任提出覆議，並不是出於惡意，而是依法行事。對於翁曉玲的質疑，他強調，“行政院”和“立法院”是平行機關，“行政院”沒有監督指導“立法院”的職權。



翁曉玲進一步質疑“行政院”提出覆議的理由，認為“行政院”的行為是在膨脹權力，干涉“立法院”、“總統府”和“監察院”的職權，這才是“毀憲亂政”。她認為“行政院”的覆議理由是對“立法院”的程序指指點點，實在令人難以理解。



卓榮泰強調，“行政院”提出覆議是基於“憲法”和法律的考量，並非針對某一特定條文，而是對整部法律進行覆議。他回應翁曉玲的質疑，表示“行政院”有義務保護與任何民眾相關的權利義務關係。



在質詢過程中，翁曉玲問及如果覆議案不通過，卓榮泰是否會自行請辭。卓榮泰回答，依照“憲法”增修條文第三條第二項第二款的規定，並沒有實質上辭職的選項，但會接受決議並依法行政。對於翁曉玲質疑“國會”改革法案提出覆議是受民進黨團影響。他表示是考慮法案的程序和社會共識，而非單純依據黨團立場。



翁曉玲最後強調，希望“行政院”未來提出覆議案時要審慎思考理由是否充足，並警告如果覆議案屢敗，卓榮泰可能會在民主憲政史上留下不良名聲，落得惡搞民主的院長惡名。