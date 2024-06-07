鄭文燦接掌海基會　羅文嘉副董兼秘書長

鄭文燦（右）出任海基會董事長，羅文嘉擔任副董事長兼秘書長。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）海基會7日下午選出前“行政院副院長”鄭文燦擔任董事長，企業界董監事出席踴躍，多位以往很少出席聯席會議的董監事也現身，展現鄭文燦的豐沛人脈。



海基會副董事長兼秘書長為昔日扁團隊要角羅文嘉。他曾任“立委”、民進黨秘書長、“客委會主委”、“文建會副主委”、台北市新聞處長。



海基會第12屆董監事第3次聯席會議，企業界代表出席者包括：金仁寶集團董事長許勝雄、陽明海運董事長鄭貞茂、台灣玻璃總裁林伯實、長榮海運董事戴錦銓、中華航空董事長謝世謙、華南金控副董事長林明成、英業達董事李詩欽、太子企業集團總執行長許顯榮、台視董事長黃崧、中橡投資董事長辜公怡、宇鑫投資董事長邱復生、和鼎資產董事長朱炳昱、耐斯企業副董事長陳冠舟、中橡投資董事長辜公怡、正信法律事務所長楊文慶、美吾華懷特生技董事長李成家。



海基會7日下午舉行第12屆董監事第3次聯席會議，由即將卸任的董事長李大維主持，並在聯席會議上決議由前“行政院副院長”鄭文燦正式接任海基會董事長。



李大維短暫致詞結束後，一一與出席的海基會董監事握手道別，每個人也都向李大維道謝、話別，場面十分溫馨。



海基會第12屆59席董監事中，台灣企業代表包括台積電創辦人張忠謀、台塑集團總裁王文淵、金仁寶集團董事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中、遠東集團董事長徐旭東、統一集團董事長羅智先、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、美吾華懷特生技董事長李成家、陽明海運董事長鄭貞茂、長榮海運董事戴錦銓、中華航空董事長謝世謙、新光醫院董事長吳東進、和鼎資產董事長朱炳昱、中國信託董事長利明献、英業達董事李詩欽、台灣玻璃總裁林伯實、華南金控副董事長林明成、宇鑫投資董事長邱復生、中國鋼鐵董事長翁朝棟、中華電信董事長郭水義、燿華企業會長張平沼、太子企業集團總執行長許顯榮、耐斯企業副董事長陳冠舟、中國航運榮譽董事長彭蔭剛、華新科技董事長焦佑衡、中橡投資董事長辜公怡、台視董事長黃崧、正信法律事務所長楊文慶。