鄭文燦：兩岸穩健逐階段開放　我們準備好了

鄭文燦7日接任海基會董事長，並在董監事聯席會上致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月7日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職演說提到“兩岸互不隸屬”，未提兩岸人民關係條例，引發兩岸動盪。海基會董事長鄭文燦7日正式走馬上任，開頭第一句話就表示“海基會是依照憲法及兩岸人民關係條例成立”。他並指出，從蔡英文到賴清德，對兩岸關係發展都秉持著立場堅定、善意交流，希望促進兩岸更和平的方向。對兩岸的穩健開放、逐階段開放，我們準備好了。



海基會7日下午舉行第12屆董監事第3次聯席會議，由前“行政院副院長”鄭文燦出任海基會董事長，前民進黨秘書長羅文嘉任副董事長兼秘書長。企業界董監事踴躍出席者，包括金仁寶集團董事長許勝雄、陽明海運董事長鄭貞茂、台灣玻璃總裁林伯實等人。



鄭文燦致詞時表示，“海基會是依照憲法及兩岸人民關係條例成立”，目的是促進兩岸交流對話與協商，海基會受陸委會的授權與委託處理各項兩岸事務，我們當然希望能夠把服務交流的工作做好。



鄭文燦說，從蔡英文到賴清德，對兩岸關係的發展都是秉持著立場堅定、態度穩健，善意交流，希望能夠促進兩岸更和平、更善意、更對話的方向。賴清德的520演說，提到會依照“中華民國”憲政體制不卑不亢、維持現狀，也會在“四個堅持”底下用交流取代圍堵、對話取代對抗，也希望自信交流。



鄭文燦指出，台灣是一個非常注重自由民主價值、法治人權，同時也是一個多元文化的社會，更具有非常有活力與創新的經濟，我們對自己也有一份民主價值的自信，對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，我們準備好了，所以賴清德特別提到，希望從觀光交流及開放大陸學位生來台就學恢復兩岸交流。



鄭文燦表示，我們會秉持著這樣的信念，希望交流是基礎，有交流才會有理解，也才會有諒解。希望能夠增加理解、促進諒解，畢竟兩岸關係是“我們國家”生存發展的重中之重，透過交流可以讓和平有更好的基礎，減少意外，也降低風險，讓和平成為共同的語言，這是我們最高的目標。



鄭文燦說，海基會站在第一線，我們希望每一步都是穩健的，千里之行始於足下，我們希望每一步的交流，我們都是秉持著善意做出發點，能夠讓彼此有更多理解、更多諒解。