中評現場：台灣民俗陣頭尬山西八音會　精彩

高雄鳥松山仔腳青雲宮擺出民俗陣頭“官將首”接駕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）大陸山西高平炎帝祖廟文化參訪團63人受邀來台宗教交流，從北到南參訪18間主祀神農大帝宮廟並巡境賜福，為期一週的行程，7日抵達最後一站高雄高雄鳥松山仔腳青雲宮，受到廟方熱烈歡迎。青雲宮擺出“官將首”接駕，參訪團帶來高平八音會表演，還演奏台灣歌曲“愛拼才會贏”，讓雙方宗教交流提升新層次。



為了迎接參訪團，鳥松山仔腳青雲宮日前慎重由主委黃耀德擲筊，請示神明指定派出傳統民俗陣頭“官將首”來接駕，恭迎山西炎帝祖廟神尊入殿安座，7日上午11時許在廟前擺出5人陣型，由乩童接駕入殿安座，過程鞭炮聲不斷，現場熱鬧滾滾。



“官將首”是一種發源於台灣新北市新莊地藏庵的民俗陣頭，由人扮演地藏王菩薩的護法增損將軍，在迎神活動中負責保護主神、押煞之職能。官將首主角增損二將軍為佛門護法，步伐陽剛，口中獠牙，留兩鬢，增將軍紅面於右，手持火籤與手銬，損將軍綠臉於左，手持三叉尖槍與三角令旗。今日官將首已普遍出現在各種廟會陣頭中，除了傳統二人陣式，也有發展出五人、六人不等的新陣式。



大陸山西高平炎帝祖廟文化參訪團則帶來“八音會”表演，八音是在山西省東南部晉城市六縣（市區）廣為流傳。八音，即中國大陸古代民族樂器的統稱，指金、石、土、革、絲、木、匏、竹八類；八音會是民間組織的音樂班子，主要使用鼓、鑼、鈸、旋、笙、簫、笛、管等八種樂器，故名八音會。



八音會表演音律不同台灣廟會音樂，令在場民眾感受新奇，演奏過程還有靈活的身體韻律，讓人看的是驚嘆連連。有趣的是，八音會還帶來台灣歌曲“愛拼才會贏”，還有一口氣連吹3分鐘的嗩吶，讓人驚奇連連。