中評鏡頭：桃園首屆脆皮燒肉節大秀廚藝

桃園市政府今年10月將首次公開舉辦脆皮燒肉節爭霸賽活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月8日電（記者 盧誠輝）桃園市政府為推廣桃園優質黑豬肉，今年10月將首次公開舉辦脆皮燒肉節爭霸賽活動，邀集桃園所有餐廳飯店等製作脆皮燒肉好手參與，大秀廚藝，並與桃園市清華高中共同辦理初賽及決賽。桃園市政府在7日特別舉辦記者會來推廣活動，期盼能藉由產官學的結合來提升桃園在地脆皮燒肉產業鏈的發展。



桃園市為北台灣飼養黑毛豬最多的縣市，相較於一般豬肉，黑毛豬肉質較粉嫩Q彈，沒有腥味又耐煮，光是在桃園市就有上百間販售脆皮燒肉品項的業者，其中桃園的諾富特味坊中餐廳曾以金磚脆皮燒肉拿到食神杯獎，由此可見桃園的脆皮燒肉不論在食材精選或廚藝都在水準之上。



今年桃園將以脆皮燒肉作為首次廚藝公開賽推廣主題，同時農業局與桃園市養豬協會贊助提供總決賽所需黑毛豬五花肉進行廚藝PK，藉由公開競賽，選出桃園最強脆皮燒肉王。對於擁有黑毛豬產業優勢與多元飲食文化底蘊的桃園來說，藉以發展脆皮燒肉料理競賽，打造桃園代表特色美食，加深產業與在地連結性。



桃園除了有好的黑豬肉品質外，也需要結合好的廚藝。因此桃園市府為了讓桃園脆皮燒肉店家有展現廚藝的公開舞台，今年10月將首次舉辦脆皮燒肉爭霸賽暨嘉年華活動，邀請世界廚藝大賽A級國際大賽評審司宛春擔任評審長，提升民眾對脆皮燒肉的認識度，也為桃園脆皮燒肉邁向國際奠定基礎。