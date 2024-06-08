藍黨魁改選　李乾龍語中評：朱侯合作機率低

前國民黨秘書長李乾龍7日帶大陸交流團來到高雄鳥松山仔腳青雲宮進行宗教交流。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨明年改選黨主席，外界點名現任主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都可能參選。前國民黨秘書長李乾龍接受中評社訪問表示，“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、盧秀燕拉一起的可能性很大。但朱、侯合作的可能性不大。至於朱、侯是否還有心結？李乾龍連忙表示“這個無法回答”。



國民黨主席將在2025年改選，目前現任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都有被外界點名，且也點名韓國瑜、江啟臣、盧秀燕關係緊密。另外，侯友宜昨被媒體問是否會支持朱立倫連任時說“朱主席這段時間辛苦了，繼續加油，大家一起努力。”也令外界好奇兩人關係。



台灣中華神農大帝協進會創會理事長李乾龍7日陪同山西高平炎帝祖廟文化參訪團，來到高雄鳥松山仔腳青雲宮進行宗教交流。



針對外界點名的黨主席人選，李乾龍表示，盧秀燕是人才，韓、江是正副“立法院長”，韓國瑜要當“立法院長”，不可能出來選，盧秀燕台中市長職務要交棒給江啟臣，很明顯，江就不會去選黨主席，那你看韓盧江三個人誰會代表出來選主席？這很好判斷，韓盧江拉一起的可能性也很大。



對於朱、侯有辦法合作嗎？李乾龍認為這個可能性不大，朱立倫一定要選連任，但侯友宜這次寄問候卡給黨代表，一定是有想法，現在看起來大家都在測風向，很明顯的是朱一定會選，但外面一定也有其他人要選，最後誰會出線就再看看。



不過2024選後朱、侯關係生變，到底朱、侯還有心結嗎？李乾龍趕緊說“這個我無法回答。”