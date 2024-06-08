曾淳良：賴清德不急著改善兩岸關係三因素

輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月8日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良接受中評社訪問表示，賴清德520演說“直球對決”，風險之高令人擔憂，短期的兩岸關係是悲觀的，他認為賴清德沒有急著改變兩岸論述、處理好兩岸關係的動機，主因有三，包括：一、美國為其國家利益，希望兩岸持續對立。二、美國持續賣給台灣軍火。三、儘管兩岸關係惡化，台灣經濟、股市依然強勁。



曾淳良為中國人民大學國際關係學院博士，曾任國民黨智庫“國家政策研究基金會”顧問、海峽交流基金會綜合服務處處長、東京大學總合文化研究科客座研究員，現為輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員、助理教授。



曾淳良接受中評社訪問表示，賴清德520演說發表之後，兩岸關係不斷惡化，大陸將賴清德定性為“台獨”，5月23日啟動為期兩天“聯合利劍－2024A”軍演，解放軍行動雖節制，但“反獨促統”的政治意義強烈。接著大陸5月31日無預警公布，中止134項適用ECFA關稅優惠產品清單，大陸涉台、外交、國防部門都陸續採取強硬態度做出回應。



曾淳良說，從賴清德520演說內容來看，不談兩岸人民關係條例、沒有中華民族、沒有九二共識等模糊字詞，賴清德很像美國職棒大聯盟擅長投打的二刀流，除了是“務實台獨工作者”的強打者，剛上投手丘就選擇“新兩國論”的直球對決。稍懂棒球的人都知道，直球對決的風險一半一半，可能三振對手，也可能被打出全壘打，而在兩岸問題上選擇“直球對決”的風險更高，令人擔憂。



曾淳良指出，今年4月“習馬二會”的關鍵詞是“中華民族”，賴清德520演說的內容，會讓大陸覺得賴政府沒有民族認同，也不追求國家統一，雙方是文明衝突、非我族類，當台灣人不是自己人，就很可能擦槍走火，賴政府忽視兩岸的民族認同價值，反而將整個台灣都納進“台獨”的理念之中。



曾淳良認為，他對未來的兩岸關係短期是悲觀的，中長期還要觀察。大陸若持續對台出招，台灣要防範關注，解放軍軍演常態化。軍演在11月美國大選前會層出不窮，大陸不需要馬上就用武力解決台灣問題，軍事上的臨界威懾，加上接二連三的法律戰、認知戰、經濟戰，成本都比軍事手段還要小。

