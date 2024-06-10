李天鐸語中評：中美防長對話 董軍氣勢贏了

李天鐸。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）日前在新加坡舉行的香格里拉對話，美國國防部長奧斯汀和中國國防部長董軍面對面交鋒。台陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，中方借此機會要對美方畫出紅線，尤其是台灣問題。中美防長對話可能達成雙方基本默契，美國正值大選期間，拜登選情不見得好，這段時間世界局勢最危險、動盪，“不排除拜登可能因選情不好，快速在哪裡點火，這些污穢手段美國是可能會用”。



他指出，根據觀察香格里拉對話，中美防長一站出來，中方氣勢就贏了，美方是要試圖研判中方意圖、掌握中國情報；而中方則是強硬表態，對美國畫出底線，中方是希望美方不要碰觸底線，不要一再玩火，中國不會退讓。尤其牽涉台灣議題，中國也是說給日本、韓國聽。董軍這次在香格里拉對話的表態，就是中國整個態度。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



中美防長奧斯汀與董軍在香格里拉論壇期舉行會晤，李天鐸說，這次香格里拉對話是18個月之後中美防長對話，這次是董軍首次在國際場合亮相，兩人一站出來氣勢就出來，董軍氣勢就贏了。這樣的對話是美國希望得到更清楚情報跟資訊，來研判中方意圖，用烏克蘭總統澤倫斯基與菲律賓總統小馬可仕講話去挑釁中國，都是在搜集對方的情報資訊，美方要去掌握中國情報。

