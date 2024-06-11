李天鐸語中評：環台軍演 美方最害怕什麼？

李天鐸。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）大陸在520之後三天馬上進行代號“聯合利劍－2024A”環台軍演。陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，這次軍演有三個明確方向，首先是阻斷外島，可拿下離島東引；第二，重點在花東、蘭嶼，鎖定佳山基地與九鵬飛彈發射場；第三，此次演習兵貴神速、隱密，美國根本搞不清楚，這是美方最害怕的地方。



李天鐸，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



賴清德在520發表就職演說之後，大陸在5月23日至24日組織戰區陸、海、空及火箭軍，在金門、馬祖、台灣周邊進行的軍事演習，代號“聯合利劍－2024A”演習。



李天鐸表示，這次軍演有實質意義，不像美國前眾議院議長佩洛西訪台那次僅是展示能力。這次軍演有明確方向，第一是可以阻斷外島，拿下東引，因為東引是唯一飛彈基地，可以威脅中國大陸，大陸透過軍演可在北邊拉起一條線：第二，這次軍演重點是花東、蘭嶼，因為鎖定佳山基地與九鵬發射場；第三，賴清德520演說之後三天，大陸馬上舉行軍演，兵貴神速、隱密，美國與台灣都反應不過來。

